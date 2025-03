Juca Kfouri: Minha paixão por futebol começou com Corinthians x Palmeiras

O Palmeiras jogou de azul por questões de superstição naquele dia, e o Corinthians empatou o jogo, 1 a 1, bastava o empate, como hoje basta o empate, para o Corinthians ser campeão, embora fosse campeonato de pontos corridos.

Juca Kfouri

Juca falou com detalhes como foi a comemoração do primeiro título do Corinthians que assistiu, ainda criança.

Saímos da casa de um tio que era o único que tinha televisão no bairro do Itaim Bibi, que era uma chácara, na verdade. Saímos de lá para o parque do Ibirapuera, que tinha sido inaugurado um ano antes, exatamente para comemorar o quarto centenário de São Paulo, festejar o título do Corinthians.

Então, aí nasce a minha primeira memória e, claramente, a minha paixão pelo futebol. É aí, nesse dia, 6 de fevereiro de 55.

No entanto, Juca Kfouri falou em Live do UOL que o restante de suas memórias dos duelos com o Palmeiras não são das melhores.