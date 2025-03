Flamengo domina seleção do Carioca; Ferj diz que estadual terá mudanças

Vice-campeão, o Fluminense teve dois representantes: Fuentes e Arias.

Classificação e jogos Carioca

O Vasco emplacou o atacante Vegetti.

Esse prêmio aqui eu dedico aos meus companheiros. No futebol, ninguém joga sozinho. Para o Rossi ser o menos vazado, precisa do ataque. A defesa precisa dos meias. Agradecer ao meu mister e amigo, Filipe Luís. Gerson, capitão do Flamengo

Como ficou a seleção do Carioca 2025:

Rossi (Flamengo), Wesley (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo) e Fuentes (Fluminense); Pulgar (Flamengo), Gerson (Flamengo) e Arias; Bruno Henrique (Flamengo), Cano (Fluminense) e Vegetti (Vasco).

Técnico: Filipe Luís