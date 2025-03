Zagueiro se firma na linha de 3 do São Paulo e volta com moral da Data Fifa

O zagueiro Nahuel Ferraresi está em alta tanto no São Paulo quanto na seleção venezuelana. O jogador, que conquistou uma vaga no esquema com três zagueiros de Zubeldía, retorna ao Tricolor após ter disputado todos 180 possíveis minutos representando seu país nesta Data Fifa.

O que aconteceu

O zagueiro de 26 anos foi titular e atuou até o apito final em ambas as partidas da Venezuela. A seleção venezuelana perdeu por 2 a 1 para o Equador no primeiro compromisso do período, fora de casa, mas depois bateu o Peru por 1 a 0 em confronto direto pela sétima vaga nas Eliminatórias Sul-Americanas. Na Data Fifa de novembro, o são-paulino havia disputado apenas 19 minutos.

Ele é esperado para desembarcar na capital paulista nesta manhã. O clube irá aguardar a chegada do jogador para definir se ele já vai participar do treino de hoje, fazer trabalhos regenerativos ou se irá se reapresentar amanhã, na véspera da estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, contra o Sport.