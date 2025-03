Falta de critério e 'Neymardependência': os 7 pecados de Dorival na seleção

Com problemas nas laterais, o treinador abuusou da "tentativa e erro", testou vários e não achou um caminho. Vanderson e Wesley foram os laterais-direitos dessa vez, enquanto Guilherme Arana comprometeu na esquerda.

6) Legado

Dorival utilizou pouco os principais talentos jovens da seleção. O caso mais claro foi o de Endrick. Estevâo também é um exemplo.

Endrick começou como titular, mas perdeu espaço e deixou de ser convocado com a justificativa de ser reserva no Real Madrid. Pressionado, o técnico voltou a chamar o garoto, não o escalou contra a Colômbia e o colocou "na fogueira" quando a Argentina já vencia por com 3 a 1.

7) Falta de critério

As decisões de Dorival Júnior às vezes são difíceis de entender. Disse que o Endrick não seria convocado por causa da reserva no Real Madrid, mas convocou mesmo com o jovem ainda na suplência do clube espanhol. Falou que o Brasil precisava de centroavante e depois deixou de chamar um 9. Igor Jesus e Luiz Henrique foram de titulares a sequer lembrados. Revelou que priorizaria atletas do futebol brasileiro para substituir os cortados e levou três da Europa.