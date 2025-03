Ramón guia Corinthians do Z4 ao fim da seca e conquista 1° título no Brasil

Ramón Díaz assumiu o Corinthians com o clube no Z4 do Brasileirão em julho de 2024 e, hoje, oito meses depois após guiar o time para longe da queda no torneio nacional, conquistou o título do Paulistão sobre o Palmeiras.

A conquista é ainda mais marcante para Ramón. Ele chegou ao 17° título em sua carreira como técnico e se tornou o treinador argentino com mais conquistas na história.

Desconfiança, mas taça na mão

Ramón Díaz ainda divide a torcida do Corinthians. O treinador teve começo oscilante, caiu nas semis da Sul-Americana e Copa do Brasil do ano passado, mas ajudou o time a dar liga na reta final do Brasileirão e tem apenas duas derrotas em 2025, ambas doloridas: São Paulo e Barcelona-EQU.