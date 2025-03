Hugo se consagra, Corinthians segura Palmeiras com um a menos e é campeão

O Corinthians — com muita emoção — é o campeão paulista de 2025. O Timão contou com uma noite iluminada de Hugo Souza na Neo Química Arena, segurou o 0 a 0 contra o Palmeiras com um jogador a menos e confirmou o título graças a vantagem por 1 a 0 conquistada na ida.

Hugo Souza foi o herói do título. Assim como na primeira fase contra o mesmo Palmeiras, o goleiro corintiano pegou um pênalti — dessa vez batido por Raphael Veiga — e salvou Félix Torres após o defensor cometer a penalidade.

Félix Torres foi expulso no segundo tempo. O defensor tinha amarelo, passou ileso no lance do pênalti, mas recebeu o segundo cartão logo em seguida após falta em Vitor Roque.