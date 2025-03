8 vitórias, 8 quedas: Corinthians e Palmeiras têm vidas opostas em pênaltis

Já Ramón Díaz tem 100% de aproveitamento desde a chegada ao Corinthians. O argentino assumiu o clube paulista em julho de 2024 e viu o time de Parque São Jorge avançar às quartas de final da Copa do Brasil (contra o Grêmio) e da Sul-Americana (contra o Red Bull Bragantino) nos pênaltis.

O Alvinegro não perdeu uma disputa de pênaltis como mandante nos últimos cinco anos. Apenas o triunfo contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores de 2022, teve o Corinthians como visitante.

O Palmeiras já conseguiu ser campeão, enquanto o rival amargou dois vices. Ainda comandado por Vanderlei Luxemburgo, o Alviverde bateu justamente o Corinthians na final do Paulistão de 2020. O time de Parque São Jorge perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo em 2022.

O Corinthians tem um pênalti defendido com "bola rolando" em Dérbis nesta temporada. Pela fase de grupos do Paulistão, Hugo Souza pegou a cobrança de Estêvão e garantiu o empate em 1 a 1 no Allianz Parque.

Os times se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, e o Corinthians precisa de um empate para levantar a taça. Por outro lado, o Palmeiras busca um triunfo por dois gols de saldo para ser tetracampeão. Uma vitória alviverde por um gol de diferente leva a disputa para os pênaltis.

Desempenho de Corinthians e Palmeiras nos pênaltis

Corinthians