Data Fifa deixa sequelas no Corinthians, enquanto Palmeiras tem 'vantagem'

A comissão técnica corintiana conta com a dupla no time titular no jogo de volta contra o Palmeiras. O Alvinegro enviou o fisioterapeuta Bruno Gortatte à Venezuela para já dar início aos trabalhos regenerativos dos atletas no voo de volta.

Cheguei hoje [de viagem], um pouco cansado. Mas não tem desculpa. É uma final contra o Palmeiras, em casa, com a nossa torcida. O objetivo é claro: começar o jogo como se estivesse 0 a 0 e ir em busca da vitória e do título. Não temos que ficar apoiados [na vantagem]. Temos que jogar sério. André Carrillo, em entrevista à Corinthians TV

Félix Torres e Memphis Depay foram os únicos convocados que treinaram sem restrições no Corinthians. Eles foram os atletas que apresentaram menor desgaste físico. Memphis disputou 185 minutos nesta Data Fifa, mas fez seu último jogo no domingo, enquanto o zagueiro disputou 99 minutos, mas no jogo de terça-feira foram apenas 9.

Romero não participou da atividade por conta do atraso de seu voo, mas só disputou dois minutos pelo Paraguai e irá para o jogo.

Já o Palmeiras contou com cinco dos seis atletas convocados na Data Fifa no treino de ontem. A ausência foi Richard Ríos, que dividiu voo com Romero — ambos tiveram problema com o avião. O colombiano disputou os 180 minutos pela Colômbia e fez um trabalho regenerativo.

Tirando Ríos, o Palmeiras só teve mais um atleta ganhando minutos e chega menos desgastado para a decisão. Piquerez (Uruguai) jogou 34 minutos contra a Bolívia, na terça-feira.