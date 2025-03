Corinthians ganha 31º título do Paulistão: veja lista de todos os campeões

O Corinthians levou o título do Campeonato Paulista de 2025 sobre o Palmeiras nesta quinta-feira, após vencer o primeiro jogo por 1 a 0 e empatou o segundo confronto por 0 a 0.

O alvinegro conquistou o 31º título do estadual, e aumentou para cinco a vantagem de taças sobre o Palmeiras. Além da conquista, o Corinthians evitou ainda o tetracampeonato do rival. A última vez aconteceu com o Paulistano, entre 1916 e 1919.

O Corinthians volta a vencer um título após seis anos. O Timão não vencia uma taça desde 2019, quando venceu o São Paulo na final também do Campeonato Paulista.