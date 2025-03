Corinthians: Diretor expõe preocupação com arbitragem à FPF antes de final

O tom da conversa foi amigável, com a federação reconhecendo que haverá cobrança 'extra' sobre os árbitros após a polêmica. A própria entidade garantiu que erros não serão tolerados.

Por fim, o papo serviu para, de certo modo, amenizar a apreensão do departamento de futebol do Alvinegro paulista. O Dérbi decisivo de hoje acontecerá na Neo Química Arena, às 21h35 (de Brasília), com transmissão do UOL Play. Após vencer pelo placar mínimo na ida, o Timão poderá ser campeão apenas com um empate em casa.

Mea-culpa da FPF gera outra polêmica

Nesta semana, a FPF admitiu erro na marcação do pênalti que possibilitou a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, na semifinal do Paulistão. O documento, assinado pelo presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos, afirma que o VAR deveria ter chamado Flávio Rodrigues de Souza para revisar o lance de Arboleda e Vitor Roque.

O "timing" escolhido pela FPF para enviar o ofício de retratação incomodou o Palmeiras, que vê a atitude como uma pressão a mais e desnecessária sobre os árbitros da final.

Internamente, o Verdão acreditava que o desgaste em torno do pênalti da semifinal estava encerrado após a boa atuação de Claus no jogo de ida.