Como Abel pode surpreender o Corinthians? PVC e Lavieri opinam

Vai ter variação. O que pode acontecer é ter saída de três, e o Veiga invertendo a posição para jogar numa posição intermediária: ele não joga nem na linha de cinco do ataque, nem do lado do volante.

Ele faz uma posição híbrida e passa a ser o sexto homem de aproximação para ter mais dificuldade para o Corinthians, com uma possível entrada do Maurício no segundo tempo.

Você chegaria a ter Mayke, Estêvão, Vitor Roque, Maurício, Facundo e o Veiga entrando.

Paulo Vinícius Coelho

Lavieri: Cartada de Abel pode ser reforçar o meio de campo

Na opinião do colunista Danilo Lavieri, outra alternativa para Abel é povoar o meio de campo do Palmeiras — setor que, conforme o treinador admitiu, o Corinthians dominou na vitória por 1 a 0 no Allianz Parque.