Cabeça de porco 'viraliza' e provocações são repetidas antes de Dérbi final

Desde que um torcedor atirou em campo uma cabeça de porco no jogo entre Corinthians e Palmeiras no Brasileirão do ano passado, a provocação continua sendo repetida antes de clássicos entre os rivais. Os times se enfrentam hoje pelo segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Mais três casos foram registrados desde o domingo retrasado (16), dia da primeira final, quando uma das principais avenidas de Campo Grande (MS) amanheceu com uma cabeça de porco pendurada no alto de um pontilhão. Além da cabeça do animal morto, havia a mensagem "clima hostil pra porco" em uma faixa.

Já na manhã de hoje, outros dois locais amanheceram com cabeças de porco penduradas. Uma no litoral paulista, na subsede da organizada Mancha Alviverde na cidade de Praia Grande (SP), e outra no centro de Três Lagoas, mais uma cidade do MS, na fiação de uma rua. Na Praia Grande, o chão da calçada também apareceu pichado.