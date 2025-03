Atacante revelado pelo Corinthians é suspenso por uso de anabolizante

O atacante Léo Jabá, do São Bernardo, testou positivo para duas substâncias no exame antidoping.

O que aconteceu

Revelado pelo Corinthians, Léo Jabá foi flagrado no exame antidoping justamente na partida do São Bernardo contra o Timão, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O exame encontrou duas substâncias consideradas esteroides anabolizantes: a norandrosterna e noretiocolanolona.