Futebol feminino tem apenas 22% de técnicas; Brasileirão reforça cenário

O futebol feminino ainda é comandado majoritariamente por técnicos homens. Segundo a quarta edição do relatório anual da Fifa "Setting the Pace", que aborda seis aspectos do futebol feminino, menos de um quatro dos times femininos possuem treinadoras mulheres.

O que aconteceu

Segundo o estudo, apenas 22% das equipes femininas são comandadas por mulheres. A Fifa obteve respostas de 86 ligas e 668 clubes para a elaboração deste relatório. Ao todo, 101 jurisdições estão representadas.

O percentual é próximo do cenário da Série A do Brasileirão feminino, que conta com quatro técnicas entre as 16 equipes participantes (25%). Camilla Orlando (Palmeiras), Jéssica de Lima (Ferroviária), Regiane Santo (Sport) e Thaissan Passos (Grêmio) são as representantes.