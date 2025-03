Data Fifa define 4 seleções na Copa; veja quem já está classificado

O Irã também carimbou o passaporte. Os asiáticos venceram os Emirados Árabes Unidos por 2 a 0 e empataram com o Uzbequistão por 2 a 2 para se garantiram com antecedência. O país vai para a sua quarta Copa do Mundo consecutiva.

A Argentina confirmou vaga na América do Sul. A Albiceleste venceu o Uruguai por 1 a 0 no primeiro jogo da Data Fifa e contou com um empate dos próprios uruguaios com a Bolívia no jogo seguinte para se garantirem antes mesmo de enfrentarem o Brasil.

Estados Unidos, México e Canadá já estavam garantidos na Copa. O trio sediará os jogos da competição.

Quem está na briga?

América do Sul: Brasil, Uruguai, Paraguai, Equador, Colômbia, Chile, Peru, Venezuela e Bolívia.

África: Egito, Burkina Faso, Serra Leoa, Etiópia, Guiné-Bissau, Djibouti, República Democrática do Congo, Senegal, Sudão, Togo, Sudão do Sul, Mauritânia, África do Sul, Ruanda, Benim, Nigéria, Lesoto, Zimbábue, Cabo Verde, Camarões, Líbia, Angola, Ilhas Maurício, Eswatini, Marrocos, Níger, Tanzânia, Zâmbia, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Burundi, Quênia, Gâmbia, Argélia, Moçambique, Somália, Botsuana, Uganda, Guiné, Tunísia, Namíbia, Libéria, Guiné Equatorial, Malawi, Gana, Comores, Madagascar, Mali e República Centro-Africana.