'Vexame': Rivaldo detona seleção em derrota para Argentina e cobra estrelas

O Raphinha está fazendo uma temporada maravilhosa, podendo ser considerado o melhor do mundo. A seleção não pode atrapalhar ele nesse prêmio. É a chance dele. Ele tem que ter sangue no olho e passar por cima desses caras para não perder um prêmio que vai ficar para a história por causa de um 4x1 pra Argentina. Ele não pode dar essa brecha, de falar que vai bater nos caras.

Rivaldo, à Betfair

O que mais Rivaldo disse

Brasil entrou dormindo: "O Brasil entrou dormindo porque venceu a Colômbia, mesmo jogando um jogo mais ou menos, que ganhou com um gol no minuto final. Mas, contra a Argentina, você precisa de algo mais e isso não aconteceu. (...) Foi uma atuação decepcionante. O time entrou em campo completamente desorganizado, sem criatividade, sem reação e dando muito espaço para a Argentina. Faltou intensidade e atitude para decidir, o time não conseguiu criar muito no segundo tempo".

Clube diferente de seleção: "Os jogadores precisam entender que o que eles fazem no clube é pouco, para conseguirem se cobrar ainda mais quando jogarem pelo Brasil. Quando eles estão no time deles, eles dão entrevista quando querem porque eles são os caras, você tem uma tranquilidade, mas quando chegam na seleção é diferente. Você vai ter que aguentar jornalistas falando muitas coisas diferentes. Sei que todos os jogadores hoje estão arrasados e se perguntando 'o que aconteceu com a gente'". Se eles pararem para ver o jogo, eles não vão ver os jogadores que são nos seus clubes, eles com certeza devem estar envergonhados pelo que aconteceu. As críticas foram duras, mas todas elas são verdadeiras."