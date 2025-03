Palmeiras tem volta de convocados; Ríos perde treino por problema com avião

O meio-campista Richard Ríos, que teve um problema com o avião na volta da data Fifa, só chegou à Academia de Futebol após o treino desta quarta-feira. Ainda assim, o colombiano seguiu o cronograma regenerativo previamente estabelecido.

No campo, depois de trabalhos de aquecimento, os jogadores colocaram em prática uma movimentação tática com ênfase em simulações de jogo. Na parte final, houve um descontraído recreativo e, por fim, o técnico Abel Ferreira conversou com o elenco palestrino.

Gustavo Gómez (lesão joelho) e Paulinho (cirurgia na perna direita) dificilmente serão relacionados para o jogo decisivo do estadual.

O segundo jogo da final do Paulistão acontece nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, às 21h35 (de Brasília).