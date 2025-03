Palmeiras pode ter mudança no meio-campo após corneta de Abel e data Fifa

A comissão técnica do Palmeiras avalia que, além do problema com a eficácia, os duelos no meio-campo foram determinantes para a derrota para o Corinthians no jogo de ida da final do Paulistão em pleno Allianz Parque. Sendo assim, Abel Ferreira estuda mudanças no setor para o jogo decisivo desta quinta-feira.

O que aconteceu

Palmeiras pode ter uma dupla no meio-campo que quase não jogou junto na temporada. A comissão técnica quer um meio-campo com maior poder de marcação após os problemas na ida e estuda escalar Aníbal Moreno e Emiliano Martínez juntos. Eles só estiveram duas vezes juntos em campo: cerca de 25 minutos no jogo contra o São Paulo, na fase de grupos, e 20 minutos contra o Mirassol, na última rodada da fase de grupos. Geralmente, Aníbal entra no lugar de Emi durante os jogos.

A mudança no esquema leva em conta a situação de Richard Ríos e o retorno do meia Maurício. Ríos disputou todos os minutos da partida entre Brasil e Colômbia, e disputou os mais de 100 minutos contra o Paraguai. Segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL, o Alviverde não conta com o meio-campista entre os titulares no Dérbi pelo alto nível de desgaste.