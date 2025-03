Neto e Sormani detonam futebol europeu após vexame da seleção na Argentina

A lista inicial de Dorival Júnior para os dois últimos jogos das Eliminatórias tinha sete jogadores que atuam no Brasil: Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Gerson, do Flamengo, Guilherme Arana, do Atlético-MG, Estêvão, do Palmeiras, e Neymar, do Santos. Weverton, do Palmeiras, foi outro do futebol brasileiro a ser chamado após Alisson ser cortado por conta do protocolo de concussão.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Veja o que eles disseram

O 4 a 1 não é reflexo do 7 a 1, é reflexo do jogador que só pensa na Champions League. Você pergunta para o jogador argentino se ele quer Champions League ou se ele quer Copa América. Quer Copa América. Pergunta para o jogador argentino se ele está cansado de jogador futebol na seleção argentina. Ele vem com a perna quebrada

'Ah, se o Neymar tivesse talvez a gente ganhasse'. Não ia! Neto, no Os Donos da Bola

Essa geração de Enzos está acabando com o futebol brasileiro. E eu falo de você, torcedor, que fica babando para a Premier League e para o futebol europeu. Vocês estão acabando com o nosso futebol. Não é possível que esse Murillo jogue mais que o Murilo do Palmeiras. O Murillo não joga mais que o Lyanco