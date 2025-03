'Não há muito a falar, só pensar': Vini Jr. explica superioridade argentina

Argentina massacra o Brasil

A Argentina atropelou o Brasil em Buenos Aires. Os donos da casa foram para o intervalo já vencendo por 3 a 1: gols de Julian Álvarez, Enzo Fernández e Mac Allister. Matheus Cunha descontou.

A conta foi fechada no segundo tempo. Simeone foi às redes na etapa final e fez o quarto tento argentino no estádio Monumental de Núñez, no jogo válido pela 14ª rodada das Eliminatórias.

A goleada foi a cereja do bolo para a festa argentina. A seleção garantiu sua vaga na Copa do Mundo nesta terça-feira, mais cedo, com o empate entre Bolívia e Uruguai por 0 a 0. O clássico com o Brasil ficou para a celebração.

O jogo teve bastidores quentes. Raphinha afirmou em entrevista ao ex-jogador Romário que o jogo teria "porrada neles", em referência à seleção adversária. Em campo, ele foi provocado pelos argentinos e chegou a se envolver em confusões com Tagliafico, Emiliano Martínez e Leandro Paredes.