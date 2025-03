Mauro Cezar: Neymar hoje é uma ilusão e não resolve os problemas da seleção

Para Mauro Cezar, Neymar continua sendo uma incógnita diante do acúmulo de lesões nos últimos anos.

Tem a notícia de agora de manhã do UOL que o Neymar não joga contra o Vasco na estreia do Brasileiro. Quer dizer, ele continua fora e o Dorival queria montar a seleção ao redor de um jogador que atuou em dois pedaços de jogos pelo Al-Hilal em 490 dias e participou de sete jogos do Campeonato Paulista.

Esse é o currículo do Neymar atual, e isso não é de hoje. Ele já era coadjuvante do Mbappé quando eles chegaram na final da Champions — o Mbappé era o principal jogador, não o Neymar.

Só no Brasil, por conta de Neymarzetes, é que se cria essa ilusão.

Mauro Cezar

Neymar estava convocado por Dorival Jr. para os jogos contra Colômbia e Argentina, mas foi cortado devido à lesão muscular na coxa que o tirou da semifinal do Paulistão pelo Santos.