Maldição? 10 momentos trágicos da seleção após gato ser atirado na copa

Desde que sucedio este suceso, la seleccion brasileña se cayo completamente a pedazos, no puede ser casualidad. pic.twitter.com/AIRkzvCUet -- Alejo (@bjs_alejo2) November 17, 2023

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

O Brasil de Tite vivia bom momento antes do episódio. Fez campanha praticamente irretocável nas Eliminatórias para a Copa de 2022, com 14 vitórias, três empates e nenhuma derrota, e chegou ao Mundial em alta, com um sistema defensivo bastante sólido.

Na Copa do Mundo do Qatar, o time não era brilhante, mas vinha fazendo a sua parte, com vitórias na fase de grupos sobre Sérvia (2 a 0) e Suíça (1 a 0) que já o classificaram para o mata-mata. Nas oitavas, goleou a Coreia do Sul por 4 a 1, e, então, teve a Croácia em seu caminho.

9 momentos trágicos após a "maldição do gato"

09/12/2022

Brasil é eliminado pela Croácia nas quartas de final da Copa. Após abrir 1 a 0 com Neymar na prorrogação, o time de Tite leva o empate minutos antes do fim do jogo e perde na decisão por pênaltis, dando adeus ao sonho do hexa no Qatar.