Lavieri: Dorival fora é saída da CBF para se livrar da culpa pelo vexame

O colunista ressaltou que Dorival já chegou na Argentina pressionado no cargo.

Antes mesmo do jogo, a gente já tinha a informação de que o Dorival não estava seguro, de que o Ednaldo estava pensando numa troca dependendo do resultado. O próprio Ednaldo deu entrevista e falou 'espero dois jogos bons'.

Apesar da vitória, o Brasil jogou para o gasto contra a Colômbia e não jogou nada contra a Argentina. Então, se o Ednaldo já não tinha certeza antes, imagina agora, já garantido com a reeleição.

Danilo Lavieri

Agora, a queda de Dorival é questão de tempo.

Não dá para a gente cravar, não tem a informação de que o Dorival já está demitido, mas pelo que a gente conhece do Ednaldo, pelo que a gente sabe do que é o clima da CBF, me espantaria muito se o Dorival fosse mantido no trabalho.