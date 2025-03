Flamengo inova com bolas ovais, óculos escuros e autoanálise da urina

Rossi com óculos escuros que ajudam a melhorar o reflexo dos goleiros do Flamengo Imagem: Reprodução / Flamengo TV

Os óculos escuros também são utilizados nos treinos de goleiros. Em determinados ângulos, ele faz o arqueiro perder a visão, simulando como se tivesse, por exemplo, um jogador à sua frente. O objetivo é aumentar o reflexo. Este utensílio já foi usado por Rossi e os demais no campo, mas hoje em dia tem sido aplicado mais nas atividades indoor.

Nada disso é novidade, nem os óculos. A gente tem experimentado, acho que é válida a experimentação de novos recursos. E vamos avaliando o que realmente é válido para nós. Algumas coisas a gente acaba descartando. Especificamente falando do óculos, temos feito bastante atividade indoor e acreditamos que isso possa melhorar a capacidade de reação do goleiro. Acho que temos colhido os frutos e vamos colher ainda mais fazendo isso.

Thiago Eller, preparador de goleiros do Flamengo, ao UOL

Dispositivo aponta hidratação dos jogadores através da urina

Outra inovação que o Flamengo adquiriu foi o chamado "inflow". Ele consiste num dispositivo implementado nos mictórios tanto do Ninho do Urubu quanto do Maracanã onde o jogador analisa a urina. O equipamento sinaliza uma coloração e, a partir dela, o atleta sabe se precisa ou não se hidratar mais.