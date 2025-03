Fla anuncia transmissão do Brasileiro para exterior com pacote a R$ 572

O Flamengo anunciou os valores para quem quiser acompanhar os jogos do clube no Campeonato Brasileiro do exterior. O pacote é válido somente para as 19 partidas como mandante e sai a US$ 99,90 (R$ 572) ou avulso a US$ 14,90 (R$ 85).

O que aconteceu

A transmissão internacional da Flamengo TV não será via Youtube. O clube criou uma plataforma de streaming chamada "flamengotv.live" que pode ser acessada também por aplicativos em tablet e celular.

As partidas terão narração de João Guilherme, ex-Sportv e Fox. O pré-jogo será apresentado por Dani Boaventura, ex-Espn.