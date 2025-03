Final do Paulistão, com Corinthians e Palmeiras, é no UOL

O futebol paulista está em clima de decisão com a final entre Palmeiras e Corinthians, dois dos maiores rivais do país. E o duelo será transmitido ao vivo pelo UOL no YouTube e na TV com direito a uma hora de pré-jogo, repórteres no estádio e todos os detalhes desse Derby histórico.

O Verdão vai a Itaquera precisando de uma vitória; enquanto o Timão precisa apenas segurar um empate para acabar com um jejum de seis anos sem títulos.

Depois do apito final, a programação do UOL continua com o Fim de Papo, que trará as principais repercussões do jogo, com comentários afiados, análises técnicas e participação de convidados especiais. Confira a seguir a programação especial para a final:



QUINTA (27)