Veja quais seleções já estão eliminadas na corrida por vaga na Copa 2026

América do Sul: ninguém

Europa: ninguém

Quem está na briga?

América do Sul: Brasil, Uruguai, Paraguai, Equador, Colômbia, Chile, Peru, Venezuela e Bolívia

África: Egito, Burkina Faso, Serra Leoa, Etiópia, Guiné-Bissau, Djibouti, República Democrática do Congo, Senegal, Sudão, Togo, Sudão do Sul, Mauritânia, África do Sul, Ruanda, Benim, Nigéria, Lesoto, Zimbábue, Cabo Verde, Camarões, Líbia, Angola, Ilhas Maurício, Eswatini, Marrocos, Níger, Tanzânia, Zâmbia, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Burundi, Quênia, Gâmbia, Argélia, Moçambique, Somália, Botsuana, Uganda, Guiné, Tunísia, Namíbia, Libéria, Guiné Equatorial, Malawi, Gana, Comores, Madagascar, Mali e República Centro-Africana

Ásia: Uzbequistão, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Quirguistão, Coreia do Sul, Jordânia, Iraque, Omã, Palestina, Kuwait, Austrália, Arábia Saudita, Indonésia, Bahrein e China