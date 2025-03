Bola na trave, discussão e cartão: o jogo de Raphinha após 'porrada neles'

Raphinha jogou a expectativa lá no alto após a entrevista para Romário, mas não correspondeu às expectativas na derrota do Brasil por 4 a 1 para a Argentina.

O que aconteceu

Raphinha teve atuação discreta depois de prometer gol e "porrada neles" no papo com a Romário TV.

O destaque do Barcelona apareceu mais na confusão do que na bola. Os argentinos pareciam ter Raphinha "marcado" pelo que ocorreu no pré-jogo.