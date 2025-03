Pipocou? Argentino diz que Raphinha tentou se explicar: 'Traduziram errado'

Após a goleada por 4 a 1 contra o Brasil, jogadores da seleção argentina repercutiram a fala de Raphinha sobre dar "porrada neles".

Lateral da Argentina, Nicolás Tagliafico disse que Raphinha tentou se explicar em campo e disse que foi mal interpretado.

O que aconteceu

Tagliafico revelou em entrevista ao TycSports que Raphinha conversou com jogadores argentinos durante a partida no Monumental de Núñez. De acordo com o lateral do Lyon, Raphinha supostamente disse que sua frase foi traduzida de forma errada.