Situação de Dorival se complica após baile e vexame da seleção na Argentina

A vitória contra a Colômbia foi um alívio momentâneo, mas longe de dar a paz e calmaria completa ao trabalho atual na seleção.

Depois do que aconteceu em Brasília, o sentimento entre os que tomam decisão na CBF era de que só um atropelo da Argentina poderia gerar uma movimentação no comando da seleção. E o atropelo veio. Agora, os holofotes se voltam para as próximas ações de Ednaldo.

O dirigente acabou de ser reeleito para mais quatro anos à frente da CBF e já pegou a reta final de Tite e ainda teve os interinos Ramon Menezes e Fernando Diniz antes de contratar Dorival em definitivo.

A seleção teve espasmos nas Elimiantórias, saiu da situação mais complicada com Diniz, mas não engrenou até agora. E olha que Dorival teve cerca de um mês de treinos na Copa América. A seleção volta a jogar em junho, contra Equador e Paraguai. A chance de ser com um novo comandante só aumenta.