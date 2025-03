Argentina e mais duas: quais seleções podem se classificar hoje para a Copa

A Argentina não é a única seleção que pode se garantir na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira. Irã e Uzbequistão também podem conquistar suas vagas.

Falta pouco

Irã e Uzbequistão lideram o Grupo A das Eliminatórias Asiáticas. Os iranianos ocupam o primeiro lugar (19 pontos), e os uzbeques vêm logo atrás (13). Os dois primeiros colocados de cada chave vão direto à Copa.

As duas seleções se enfrentam nesta terça, às 13h (de Brasília), no Irã. Mesmo rivais no jogo de hoje, os dois podem terminar a partida comemorando suas vagas para o Mundial do ano que vem.