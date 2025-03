Seleção: Esquema de Dorival contra Argentina é de dar medo, diz Arnaldo

O Raphinha comprou uma briga que ele não está pronto para comprar com a camisa da seleção brasileira — ele nunca mostrou um jogo grande, gigante.

Ele se colocou num beco sem saída: ou ele vai jogar bem, ou ele vai ser meme mundial, vai virar piada na Argentina, no Olé, e vai virar piada aqui no Brasil.

Danilo Lavieri

