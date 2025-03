Romário rebate críticos e parabeniza Raphinha por 'personalidade'

O ex-atacante Romário comentou sobre a resposta de Raphinha em sua entrevista à Romário TV, quando afirmou "porrada neles" em Brasil e Argentina. O ex-jogador disse que sentiu firmeza e personalidade na fala do camisa 11 da seleção brasileira.

O que aconteceu

Romário rebateu críticas à sua pergunta e à resposta de Raphinha, quando questionado sobre o espírito do confronto desta terça. O ex-atacante disse ainda que espera um gol do atleta do Barcelona, para dar a vitória sobre os rivais.