Romário provoca antes de Argentina x Brasil: 'F*da-se eles'

A manifestação acontece após polêmica declaração do atacante Raphinha em entrevista a Romário. No bate-papo, publicado pelo canal do tetracampeão no YouTube, o jogador do Barcelona prometeu gol contra os atuais campeões do mundo e concordou quando perguntado — "Porrada neles?" "Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver de ser".

Dorival e Scaloni amenizaram fala de Raphinha

É um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas, acima de tudo, o respeito entre as duas equipes. Vamos buscar jogar futebol. Estamos indo jogar contra a seleção campeã do Mundo e da Copa América. A equipe que mais venceu nos últimos anos. Respeitando em todas as decisões, sendo respeitados, com certeza. Entendendo que uma partida de futebol é resolvida dentro de campo. Dorival Jr, técnico da seleção brasileira