Brasileiro que subiu da base do River torce e quer jogar pela Argentina

O caminho dos dois se cruzou no Athletico, onde Giorgio jogou antes de aparecer na base do time do coração da família toda. Por isso, fala com tanta propriedade sobre a preferência no jogo de hoje, pelas Eliminatórias.

Bellão treinou Giorgio no sub-15 e no primeiro ano de sub-17. Teve que aguentar o jogador zoando o resto da galera por causa de Messi e Cia. na Copa do Mundo do Qatar.

"Sempre brincamos muito com ele em relação a derrotas da seleção da Argentina para o Brasil. Mas quando ganharam a Copa, ele zoou todos nós. Foi uma época bem legal e ele aproveitou muito aquele título da Argentina", lembra o treinador ao UOL.

Como referências da posição, Giorgio até se divide. Gosta de Bruno Guimarães e Enzo Fernández. Mas o jogador nunca escondeu dos colegas que quer um dia jogar pela seleção argentina e tem isso como um sonho.

A raiz albiceleste se explica. Giorgio é filho de pai brasileiro e mãe argentina. O avô dele é um renomado cardiologista, Costantino Costantini - que já tratou Washington Coração Valente e Cuca.

O River é o time do coração da família e Giorgio não fica fora disso. Por isso foi o caminho natural após sair do Athletico, em junho de 2023.