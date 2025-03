Presidente da Concacaf defende time de James no Super Mundial e gera climão

O Alajuelense se incomodou com a fala do dirigente e apontou "grave transgressão ao dever da neutralidade". O clube foi o responsável por expor a irregularidade que culminou na retirada do León do Super Mundial.

Tanto o Alajuense quanto o León são integrantes da Concacaf. Por isso, as declarações do presidente constituem uma grave transgressão ao dever da neutralidade, ao princípio de imparcialidade e a lealdade institucional que deve reger a atuação de toda autoridade desportiva internacional. Trecho de nota oficial do Alajuelense

LDA condena declaraciones del presidente de CONCACAF. pic.twitter.com/RMlbM3aFZY -- Alajuelense Oficial (@ldacr) March 24, 2025

O time costa-riquenho foi à Fifa em novembro em 2024 para denunciar a irregularidade nas participações de León e Pachuca no Super Mundial. As duas equipes pertencem ao Grupo Pachuca, do empresário Jesús Martinez Patiño, algo que vai de encontro ao regulamento da competição internacional.

A Fifa não respondeu imediatamente, e o Alajuelense levou o caso ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte). A Fifa aguarda a decisão do tribunal, mas já retirou o León. A entidade não explicou o motivo de ter escolhido o León e não o Pachuca.

A entidade máxima do futebol não indicou o substituto do León, mas o Alajuelense é favorito a herdar a vaga. A Fifa deve repassar a vaga para o ranking da Concacaf, e tanto México quanto EUA já bateram o limite de participantes. Dessa forma, o herdeiro deve ser o costa-riquenho, 15º colocado do ranking e abaixo apenas de times mexicanos e estadounidenses.