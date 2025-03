'Porrada neles' vai de lema a motivo de precaução na torcida da seleção

Não há indiferença entre a torcida brasileira (e as reações argentinas) depois de Raphinha falar "porrada neles", pensando no clássico de hoje com a Argentina.

Há quem considere o trecho da entrevista a Romário um lema apropriado para o jogo no Monumental de Núñez. Tanto que teve torcedor repetindo a frase da entrevista para o próprio Raphinha, na chegada da seleção a Buenos Aires.

Mas há quem fique mais alerta por questões de segurança na capital argentina.