'Porrada neles': Raphinha apimenta clássico com improviso do ídolo Romário

A busca por personagens de peso é uma estratégia da Romário TV para catapultar o canal do Baixinho. Agora na faceta produtor de conteúdo, Romário começou com Neymar. Depois, engatou Ronaldo e Bebeto. Agora, fez o trio da seleção atual.

Romário costuma dizer que quer "sarrafo alto" e só "p... de cachorro", expressão para exemplificar o quilate dos convidados.

Ao fim da conversa, Raphinha ainda ganhou uma camisa da seleção, réplica do modelo usado na Copa do Mundo de 1994. A amarelinha de Romário estava sobre a mesa para compor o cenário. Virou lembrança autografada de um dia do qual Raphinha vai se lembrar por muito tempo.

Já no quarto do hotel em que a seleção brasileira estava em Brasília, estendeu sobre a cama, tirou foto e postou nas redes sociais. O jogador, que levou uma cotovelada do zagueiro Otamendi no último jogo contra a Argentina, não vai se manifestar até o jogo para explicar melhor o que quis dizer ou colocar panos quentes na situação.

Hoje, contra a Argentina, tem a oportunidade de colocar em prática o que prometeu e também lidar com a reação do outro lado.