Palmeiras deve ter um reforço e duas baixas em Dérbi decisivo no Paulistão

Gustavo Gómez e Paulinho seguem sem trabalhar com o restante do elenco do Palmeiras e devem ser baixas para o segundo jogo da final do Paulistão, contra o Corinthians, na quinta-feira (27). Por outro lado, Maurício está cada vez mais próximo do retorno.

O que aconteceu

O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira na Academia de Futebol, mas Gómez (lesão no joelho direito) e Paulinho (cirurgia na perna direita) ainda estão cumprindo cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance alviverde.

A expectativa é que eles sejam ao menos relacionados para a estreia do Palmeiras no Brasileirão contra o Botafogo, no domingo (30).