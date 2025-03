Palmeiras fica à mercê de Bielsa na altitude e vive incógnita sobre trio

Faltando pouco para a final do Paulistão, o Palmeiras ficou à mercê do técnico Marcelo Bielsa, da seleção do Uruguai, por causa de três jogadores titulares.

De olho no Uruguai

Marcelo Bielsa convocou três atletas do Palmeiras para esta Data Fifa: o lateral-esquerdo Piquerez, o volante Emiliano Martínez e o atacante Facundo Torres. Todos eles foram titulares no jogo de ida da final do Paulistão.

O Uruguai joga na altitude nesta terça. A Celeste encara a Bolívia em El Alto, cidade que fica a 4.150m acima do nível do mar, às 17h (de Brasília). A partida deve terminar por volta de 19h, cerca de dois dias antes da decisão contra o Corinthians — o duelo será realizado às 21h35 de quinta-feira.