Nova Zelândia aproveita regulamento, vai à Copa e busca fim da 'virgindade'

A Nova Zelândia confirmou o favoritismo e conquistou a vaga direta da Oceania na Copa do Mundo de 2026, na última segunda-feira. Os All Whites aproveitaram o aumento no número de países no torneio.

Nova regra, sonho de volta

A Oceania não tinha direito a uma vaga direta até a última Copa do Mundo. Com o torneio com 32 seleções, os países do continente brigavam por uma vaga na repescagem.

A Copa do Mundo com 48 seleções mudou tudo. A Oceania passou a ter direito a uma vaga direta e outra na repescagem. Melhor para a Nova Zelândia, que garantiu a classificação em apenas cinco jogos: entrou direto na segunda fase, venceu Taiti (3 a 0), Vanuatu (8 a 1) e Samoa (8 a 0). No mata-mata, bateu Fiji (7 a 0) e superou a Nova Caledônia (3 a 0) no duelo decisivo.