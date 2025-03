Mauro Galvão recorda Bangu de Castor de Andrade: 'SAF antes da SAF existir'

Mauro Galvão explicou que o pagamento era em dinheiro vivo. Ele recorda que Castor de Andrade abria a sua mala no vestiário e cumpria com o combinado sem mais delongas.

Classificação e jogos Carioca

A gente se deu muito bem. Tudo que a gente acertou, não precisava assinar nada, tá tudo certo. E depois dos jogos tinha aquela velha mala. Abria a malinha e não tinha erro, resolvia o negócio. Mas o time tinha que ganhar

Era uma grana normal, bicho que os outros pagavam também. A questão toda é que era em dinheiro. Isso é diferente, impressiona mais. Não precisava ir ao banco, entrar na fila, aquela coisa toda [risos]...

Mauro Galvão jogou no Bangu entre 1986 e 1987, logo após o histórico vice do Brasileiro em 1985. Nesta época, o time carioca se destacava no cenário nacional e chegou a conquistar a Taça Rio de 1987 de forma invicta após vencer o Botafogo por 3 a 1 em pleno Maracanã.

Quem foi Castor de Andrade

Castor de Andrade foi um dos bicheiros mais famosos do país e o mais conhecido entre aqueles que presidiram o Bangu. Ele ficou três décadas no comando e foi o responsável pelos melhores anos da história do clube, incluindo, além do título da Taça Rio de 1987, o Carioca de 1966, ainda como diretor de futebol -nesta época, o seu pai, Seu Zizinho, era o presidente.