Manifestante faz 'Siu' de CR7 em frente a policiais e é agredido na Turquia

Um manifestante resolveu imitar a tradicional comemoração de Cristiano Ronaldo, o famoso "Siu", em frente a policiais durante um protesto na Turquia.

O que aconteceu

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra a ação (veja mais abaixo). Ele sai correndo e salta em frente a uma barreira de policiais que está a sua frente.

O manifestante se dá mal. Ele leva um jato de spray de pimenta na cara e começa a apanhar com um cacetete. Não há informações do que aconteceu com ele.