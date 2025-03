Flamengo anuncia técnico português para sub-20 após título da Libertadores

Existe, porém, a possibilidade de Cléber dos Santos seguir na base do Flamengo. O clube, no entanto, ainda não informou o futuro do treinador.

Nuno Campos fez seu primeiro treinamento hoje no Ninho do Urubu. Ele chega com o auxiliar Gonçalo Cruz.

Sua estreia acontece no clássico contra o Vasco, nesta sexta, pelo Campeonato Brasileiro sub-20.

O português estava como auxiliar no Toluca, do México. Antes teve passagens por Roma (ITA), Porto (POR), Tondela (POR), Santa Clara (POR), além do Shakhtar.