Exames do Fla confirmam lesão de Arrascaeta e apenas desgaste de Gerson

Tanto Arrascaeta quanto Gerson foram cortados do segundo jogo desta Data Fifa. O uruguaio sofreu a lesão durante a partida contra a Argentina. Já o brasileiro sentiu dores no duelo com a Colômbia e, por precaução, antecipou seu retorno ao Rubro-Negro. Ambos os jogos foram válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Classificação e jogos Brasileirão

Bruno Henrique volta a campo

A boa notícia é que Bruno Henrique voltou a treinar no campo hoje. O atacante ficou fora dos dois jogos da final do Campeonato Carioca por conta de uma lesão na coxa direita ocorrida nas semifinais contra o Vasco. O jogador iniciou trabalhos no gramado com a preparação física. O Flamengo não confirmou se ele tem chances de retornar já neste sábado contra o Internacional.