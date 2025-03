Ex-Corinthians e Vasco, Régis Pitbull é preso por agredir idoso em SP

O ex-jogador Régis Pitbull, que passou por Corinthians e Vasco, foi preso nesta terça-feira após agredir um vizinho no prédio em que reside, no bairro de Pirituba, na cidade de São Paulo.

O que aconteceu

Régis Pitbull deu uma cabeçada e dois socos no subsíndico do condomínio. As agressões aconteceram após uma discussão entre eles no elevador.

A polícia foi acionada, e o ex-jogador foi preso em flagrante por lesão corporal grave. O Boletim de Ocorrência foi registrado no 33° DP, que fica em Pirituba.