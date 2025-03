Dorival mostra abatimento e admite momento delicado: 'Difícil explicar'

O treinador reconheceu que o time não fez nada do que foi combinado. A superioridade no meio-campo da Argentina foi citado nas entrevistas pré-jogo, mas Dorival manteve os quatro atacantes e viu seu time ser presa fácil.

Difícil explicar, levamos gol cedo. Fizemos o gol, mas dificuldades se repetiram. Não conseguimos em momento nenhum impor o que queríamos Dorival Júnior

Continuidade do trabalho

"Trabalho estava sendo desenvolvido, está acontecendo. Resultado machuca muito, é um sentimento que todos temos. Ainda mais perante a uma equipe que tem disputas memoráveis na seleção. Reconheço o momento da Argentina, mas esperava uma reação diferente da nossa equipe".

O torcedor pode confiar na comissão técnica?

"É uma derrota marcante, natural que tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho, no meu desenvolvimento. É um processo complicado, difícil, no momento ainda maior. Encontraremos um caminho, não tenho dúvida. Com minha vivência no futebol, talvez seja o momento mais delicado, mas jamais desisto e sempre encontrei caminhos".