Corinthians: Camarote com dívida milionária foi beneficiado com ingressos

Neste contexto, a 'Choperia Fielzone' recebeu nova carga de ingressos, que demandou a retirada de entradas do Fiel Torcedor. A decisão foi tomada mesmo após sugestão contrária de Fred Luz, consultor financeiro do Timão.

A reportagem apurou que, à época, o consultor tinha propostas para reformular o programa de sócio-torcedor, colocando mais entradas à disposição dos assinantes.

Em entrevista, Marcelo Munhoes, ex-chefe de Tecnologia da Informação do clube alvinegro, revelou ter presenciado o debate a respeito da concessão das cadeiras adicionais. O assunto veio à tona em reunião entre diretoria e Fred antes da semifinal Corinthians x Flamengo, pela Copa do Brasil, em outubro de 2024.

Presenciei uma grande discussão do Fred Luz com a diretoria sobre esse tema, alegando que esse desfalque de 700 ingressos prejudicaria muito o apelo do programa Fiel Torcedor e que não tinha cabimento fazer isso, ainda mais para uma concessionária que devia mais de R$ 2,5 milhões naquela época.

O Fred não foi ouvido, e a decisão dada pelo próprio presidente foi de manter a 'Choperia Fielzone' com a carga de 1.000 ingressos por jogo, 300 que já possuíam desde a gestão passada e mais os 700, isso sem contar a carga de aproximadamente 420 ingressos do camarote do 5º andar. Lembro-me bem que o Fred saiu da reunião bastante contrariado.

Marcelo Munhoes, ex-chefe de tecnologia do Corinthians, ao UOL

Internamente, a diretoria do Timão entende que a confissão de dívida mostra o exercício do seu papel de fiscalizar e colocar as contas do Timão em dia. Ao mesmo tempo, isso não impede o clube de realizar novos negócios com os mesmos parceiros devedores, visto que o acréscimo de ingressos pode, inclusive, ajudar o estabelecimento a ter uma operação mais saudável e se organizar para pagar dívidas.