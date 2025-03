CR7 quebra recorde por seleção e é homenageado pelo Guinness Book

Cristiano Ronaldo quebrou mais um recorde na carreira e foi homenageado pelo Guinness Book antes da partida de ontem entre Portugal e Dinamarca.

O que aconteceu

CR7 entrou para o Livro dos Recordes como jogador com mais vitórias por uma seleção: 132. O número foi alcançado na goleada de 5 a 1 sobre a Polônia, ainda em novembro, no estádio do Dragão, pela fase de grupos da Liga das Nações.

O recorde pertencia a Sérgio Ramos, seu ex-companheiro de Real Madrid. O zagueiro soma 131 vitórias com a camisa da seleção espanhola.