Com reuniões, presidente do Fla deixa CBF antes de foto oficial com Ednaldo

Leila Pereira foi questionada sobre a posição do Fla de não assinar o manifesto contra o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. O Rubro-Negro foi o único clube da Série A, integrante da liga, a não participar da carta de repúdio às falas racistas do dirigente semana passada.

A presidente do Palmeiras, porém, disse que falaria apenas de seu clube. Ela, no entanto, tratou como "inadmissível" que agremiações não se posicionem, e relembrou o episódio com o atacante alviverde Luighi, que chorou ao sofrer racismo na partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores sub-20.